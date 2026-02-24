MTU Aero Engines Aktie
|373,50EUR
|-23,10EUR
|-5,82%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
24.02.2026 08:59:26
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
378,60 €
|
Abst. Kursziel*:
22,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
373,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro (dpa-AFX)
|
09:48
|MTU Aero Engines-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
09:46
|MTU-Aktie dennoch im Minus: Starke Lieferungen und Wachstumsaussichten (finanzen.at)
|
09:39
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
09:37
|AKTIE IM FOKUS: MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran (dpa-AFX)
|
09:30