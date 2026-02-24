MTU Aero Engines Aktie

373,50EUR -23,10EUR -5,82%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 08:59:26

MTU Aero Engines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
378,60 € 		Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
373,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

