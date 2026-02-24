FUCHS Aktie

36,90EUR 0,36EUR 0,99%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

24.02.2026 08:46:10

FUCHS SE VZ Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,84 € 		Abst. Kursziel*:
35,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,50%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

