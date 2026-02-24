FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET



