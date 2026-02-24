FUCHS Aktie
|36,90EUR
|0,36EUR
|0,99%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,84 €
|
Abst. Kursziel*:
35,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,50%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-