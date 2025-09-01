Givaudan Aktie

3 611,00EUR 2,00EUR 0,06%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

01.09.2025 16:43:11

Givaudan Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3800 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den niedrigeren fairen Wert in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Annahmen für die operativen Barmittel (Free Cashflow) des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Von den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal seien keine größeren Impulse zu erwarten./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:40 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
3 383,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
3 392,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 611,00 0,06% Givaudan AG

