NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem vergleichbaren Wachstum um 1,8 Prozent aus und liegt damit fast auf Augenhöhe mit dem Konsens von 1,9 Prozent. Zentrales Thema anlässlich des Quartalsberichts des Aromenherstellers am 14. April werde aber die Frage, ob das Wachstum zweiten Quartal wieder anzieht oder weiter schwächelt, schrieb die Expertin am Montag./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:38 / BST



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