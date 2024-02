LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1575 Pence belassen. Die Telefonkonferenz habe sich auf die "Bausteine" konzentriert, mit denen der Pharmakonzern seine revidierte mittelfristigen Ziele bis 2026 als auch sein nach oben revidiertes Umsatzziel erreichen wolle, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für letzteres gebe es ein höheres Maß an Skepsis unter den Investoren./ck/he



