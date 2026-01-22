GSK Aktie
|20,69EUR
|0,16EUR
|0,78%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan GSK vor den am 4. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Nach seinem jüngst geschriebenen Ausblick auf die anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns beschäftigte sich Analyst Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Briten. Seine Umsatzschätzung entspreche weiter der Konsensprognose, während er beim operativen Ergebnis im Kerngeschäft 5 Prozent über dem Konsens liege und beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 7 Prozent darüber. Der Grund sei, dass er von geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten und auch geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten ausgehe, schrieb er./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,94 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,24%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,69
|0,78%
