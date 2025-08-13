Hannover Rück Aktie
|257,60EUR
|1,60EUR
|0,63%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal von 314 auf 312 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer moderat reduziert, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Er verwies auf niedrigere Preise bei Vertragserneuerungen. Die Kombination aus unverändertem Ausblick und erhöhten Puffern führe aber dazu, dass das Unternehmen bei der Prognose von Erträgen nun noch konservativer als zuvor vorgehen werde./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
257,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
257,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
