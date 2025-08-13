Hannover Rück Aktie

13.08.2025 08:09:56

Hannover Rück Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal von 314 auf 312 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer moderat reduziert, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Er verwies auf niedrigere Preise bei Vertragserneuerungen. Die Kombination aus unverändertem Ausblick und erhöhten Puffern führe aber dazu, dass das Unternehmen bei der Prognose von Erträgen nun noch konservativer als zuvor vorgehen werde./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
257,00 € 		Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
257,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

