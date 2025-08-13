HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal von 314 auf 312 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer moderat reduziert, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Er verwies auf niedrigere Preise bei Vertragserneuerungen. Die Kombination aus unverändertem Ausblick und erhöhten Puffern führe aber dazu, dass das Unternehmen bei der Prognose von Erträgen nun noch konservativer als zuvor vorgehen werde./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:10 / GMT





