22.01.2026 08:48:21

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,03 £ 		Abst. Kursziel*:
45,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
44,68%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

