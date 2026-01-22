FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET



