Novo Nordisk Aktie

52,12EUR 1,39EUR 2,74%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 10:36:16

Novo Nordisk Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
436,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
373,85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten