NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



