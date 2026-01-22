QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Hold
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
