WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

22.01.2026 08:47:01

QIAGEN Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Hold
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,54 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
21.01.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
QIAGEN N.V. 47,02 0,47% QIAGEN N.V.

QIAGEN N.V. 47,02 0,47% QIAGEN N.V.

