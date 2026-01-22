Diageo Aktie
|19,30EUR
|-0,10EUR
|-0,52%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27 leicht erhöht, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23,60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,25
|-0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:34
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|06:23
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.