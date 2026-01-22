Novo Nordisk Aktie

51,48EUR 0,75EUR 1,48%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 08:55:04

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
51,69 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
373,85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten