Novo Nordisk Aktie
|51,48EUR
|0,75EUR
|1,48%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
360,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
51,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
373,85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
