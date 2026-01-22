LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.