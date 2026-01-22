RELX Aktie

33,82EUR -0,70EUR -2,03%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

22.01.2026 08:42:50

RELX Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4255 Pence belassen. Analyst Nick Dempsey wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Der Vorteil im Vergleich zu Start-up-Anbietern wie Harvey und Legora sei die größere Datenbasis des Protégé genannten Programms von Relx, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,55 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

08:42 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
07.01.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 33,72 -2,32% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

