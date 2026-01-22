RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4255 Pence belassen. Analyst Nick Dempsey wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Der Vorteil im Vergleich zu Start-up-Anbietern wie Harvey und Legora sei die größere Datenbasis des Protégé genannten Programms von Relx, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
42,55 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
34,32 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
29,36 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Dempsey
KGV*:
-
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
