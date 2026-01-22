Diageo Aktie

22.01.2026 07:50:37

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Alles in allem habe er keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gut dürfte die Biermarke Guinness abgeschnitten haben, was am Markt bislang nicht angemessen berücksichtigt werde./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

