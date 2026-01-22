ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit der womöglich kontaminierten Babynahrung der Marke Dumex setze der Lebensmittelkonzern in Südostasien rund 200 Millionen Euro um, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Rückfrage habe das Unternehmen die Sicherheit seiner Produkte bestätigt./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.