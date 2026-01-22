Siemens Energy Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
