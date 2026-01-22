Rio Tinto Aktie
|75,17EUR
|-0,83EUR
|-1,09%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zuversicht in London: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|75,18
|-1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets