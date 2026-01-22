FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.