Tesla Aktie

371,55EUR 3,25EUR 0,88%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 14:36:44

Tesla Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 431,44 		Abst. Kursziel*:
-16,56%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 433,38 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,93%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
14:36 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 371,55 0,88% Tesla

Aktuelle Aktienanalysen

14:36 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14:35 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:48 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11:35 BAWAG buy UBS AG
11:32 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Danone Buy UBS AG
11:09 RELX Buy UBS AG
11:04 Diageo Neutral UBS AG
11:03 Linde Buy UBS AG
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:48 Volkswagen Neutral UBS AG
10:36 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:35 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:34 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:33 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Netflix Outperform Bernstein Research
09:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Vol