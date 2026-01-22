RELX Aktie

33,56EUR -0,96EUR -2,78%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

22.01.2026 11:09:17

RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich hiermit nennenswerte Umsätze erzielen ließen. Der Schritt belege aber, dass der Informations- und Analyseanbieter neue Wege einschlage, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,37 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

11:09 RELX Buy UBS AG
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
07.01.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 33,56 -2,78% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

