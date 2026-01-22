RELX Aktie
|33,56EUR
|-0,96EUR
|-2,78%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich hiermit nennenswerte Umsätze erzielen ließen. Der Schritt belege aber, dass der Informations- und Analyseanbieter neue Wege einschlage, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11:09
|RELX Buy
|UBS AG
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|33,56
|-2,78%
