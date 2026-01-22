adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
156,50 €
|
Abst. Kursziel*:
15,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
153,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
