Continental Aktie
|66,34EUR
|0,56EUR
|0,85%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
