Carl Zeiss Meditec Aktie

29,60EUR -6,18EUR -17,27%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

22.01.2026 10:55:25

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34,84 € 		Abst. Kursziel*:
34,90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
29,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,78%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:48 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11:32 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
