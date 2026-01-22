Carl Zeiss Meditec Aktie
|29,60EUR
|-6,18EUR
|-17,27%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34,84 €
|
Abst. Kursziel*:
34,90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
29,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,78%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
