Ahold Delhaize Aktie
|33,21EUR
|0,15EUR
|0,45%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen aus der Branche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürfte der Umsatz des Lebensmittelhändlers in Relation zum Vorquartal gesunken sein, schrieb Matthew Clements in einem Ausblick am Donnerstag. Das sowohl in Europa als auch in den USA. Erschwerend hinzu komme der Anstieg des Euro zum US-Dollar./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
32,96 €
|
Abst. Kursziel*:
6,19%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|33,21
|0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:34
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|06:23
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.