Continental Aktie
|65,38EUR
|1,34EUR
|2,09%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
21.01.2026 18:48:50
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Reifen-Importdaten in Europa und den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dies schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,18 €
|
Abst. Kursziel*:
16,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
