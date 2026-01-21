Continental Aktie

65,38EUR 1,34EUR 2,09%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 18:48:50

Continental Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Reifen-Importdaten in Europa und den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dies schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,18 € 		Abst. Kursziel*:
16,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten