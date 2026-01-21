ASML NV Aktie
|1 154,00EUR
|24,80EUR
|2,20%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das Papier des Chipindustrie-Ausrüsters steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. ASML bleibt im europäischen Halbleitersektor der "Top Pick" von Analyst Sandeep Deshpande. Nach den jüngsten Nachrichten zu ASMI und VAT könnten die Schätzungen für die Niederländer noch Luft nach oben haben, schrieb er am Mittwoch./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 147,60 €
|
Abst. Kursziel*:
13,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 154,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,65%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59