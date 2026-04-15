Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
15.04.2026 07:11:31
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an den Baustoffkonzern seien zuletzt etwas weiter gesunken, schrieb Glynis Johnson am Dienstagabend nach einer Branchenauswertung. Seit Jahresbeginn sei der Konsens für das operative Ergebnis 2026 um 2,6 Prozent zurückgekommen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
190,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
188,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Glynis Johnson
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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