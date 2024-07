NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen zum zweiten Quartal von 133 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie habe sich im Handelsverlauf von ihren anfänglichen Verlusten weitgehend erholt, doch gebe es für den Baustoffhersteller noch viel zu tun, um die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management scheine die Investoren aber wohl davon überzeugt zu haben./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 14:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 14:40 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.