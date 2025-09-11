Heidelberg Materials Aktie
|204,90EUR
|2,40EUR
|1,19%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere bleiben zudem Favorit der Analystin Elodie Rall in der europäischen Baustoffbranche und stehen weiter auf der "Analyst Focus List". Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Die Heidelberger seien mit der neuen Produktion im norwegischen Brevik die ersten in der Branche mit einem Zement (CCS) mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
