NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere bleiben zudem Favorit der Analystin Elodie Rall in der europäischen Baustoffbranche und stehen weiter auf der "Analyst Focus List". Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Die Heidelberger seien mit der neuen Produktion im norwegischen Brevik die ersten in der Branche mit einem Zement (CCS) mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck./ag/tih



