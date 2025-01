NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte für das vergangene Jahr eine operative Marge oberhalb der eigenen Planung sowie der Konsensschätzung berichten, schrieb Analyst David Hayes in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das organische Umsatzwachstum sieht er zwar in der unteren Hälfte der Unternehmenszielspanne. Das Ergebnis je Aktie dürfte 2025 und 26 dank Zukäufen und Aktienrückkäufen aber trotzdem positiv überraschen./gl/mis



