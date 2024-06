NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Seine Umsatzerwartungen an den Münchener Chiphersteller für das zweite Halbjahr 2024 lägen im Rahmen des saisonal Erwartbaren beziehungsweise etwas darüber, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie zur globalen Halbleiterbranche. Mit Blick auf europäische Chipaktien behalte er seine leichte Präferenz für Infineon bei./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.