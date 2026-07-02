International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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02.07.2026 12:55:36

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die Netzwerk-Fluggesellschaften in Europa und darüber hinaus zeigten sich einhellig begeistert von der starken Nachfrage im Premium-Segment und deren positiven Auswirkungen auf die Erträge, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nun zahlten sich die Investitionen in den Premium-Bereich aus. Die IAG-Tochter British Airways verfüge bereits über den höchsten Premium-Anteil der großen Airlines, Air France-KLM baue die Premium-Kabinen am schnellsten aus und die Lufthansa hole mit ihrem Allegris-Produkt der nächsten Generation auf./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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