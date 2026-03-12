NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelproduzenten liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



