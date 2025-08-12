K+S Aktie

12,72EUR -0,24EUR -1,85%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

12.08.2025 09:35:38

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die neue Prognose für die durchschnittlichen Verkaufspreise des Düngemittelproduzenten sei etwas höher als ursprünglich und liege nun auf der Höhe der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

