Commerzbank Aktie

35,09EUR 0,64EUR 1,86%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 10:56:41

Commerzbank Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 25,50 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank dürfte das Ziel für die Zinseinkünfte 2026 in Richtung 8,5 Milliarden Euro anheben, schrieb Krishnendra Dubey am Freitag im Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal 2025. Die Bewertung der Aktien limitiere aber das Kurspotenzial. Dubeys Favorit in Deutschland ist die Deutsche Bank./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:49 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
35,12 € 		Abst. Kursziel*:
-13,44%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
35,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,37%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten