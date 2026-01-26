Givaudan Aktie

3 410,00EUR 7,00EUR 0,21%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 10:53:21

Givaudan Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Die Aktie hat weiterhin den Status "Negative Catalyst Watch", was Analystin Celine Pannuti unter anderem mit der Schwäche des Aromen- und Duftstoffherstellers in Asien und Lateinamerika begründet hatte. In einer am Montag vorliegenden Studie nun schrieb sie, dass jedweder vorsichtigere Ton des Managements den Aktienkurs belasten könne, auch wenn das Papier im vergangenen Jahr bereits abgewertet habe. Anleger könnten Signale für eine Bodenbildung beim Wachstum abwarten wollen, bevor sie sich wieder positiver positionierten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4 000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3 141,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
27,35%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3 143,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 406,00 0,09% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:09 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
10:56 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:56 DocMorris Sell UBS AG
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:55 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:11 Zalando Buy UBS AG
09:10 E.ON Neutral UBS AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:24 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:23 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:20 RATIONAL Buy Warburg Research
08:19 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:19 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:18 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:18 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:48 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen