Siemens Aktie

253,95EUR -0,90EUR -0,35%
Siemens

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

26.01.2026 11:26:28

Siemens Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des fortgesetzten Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
277,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
254,15 € 		Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
253,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital

