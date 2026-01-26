NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des fortgesetzten Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





