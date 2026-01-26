Infineon Aktie

42,15EUR 0,02EUR 0,05%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Infineon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,08 € 		Abst. Kursziel*:
4,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,40%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

