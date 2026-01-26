Ryanair Aktie

27,95EUR -0,56EUR -1,96%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 10:10:40

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Airline mache solide Fortschritte, konstatierte Jaime Rowbotham am Montag. Der Gewinnausblick für 2025/26 erscheine konservativ. Der Aktienkurs im Jahr 2025 sei jedoch bereits stark gestiegen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,28 € 		Abst. Kursziel*:
16,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 28,33 -0,63% Ryanair

Aktuelle Aktienanalysen

11:01 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
10:56 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:56 DocMorris Sell UBS AG
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:55 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:11 Zalando Buy UBS AG
09:10 E.ON Neutral UBS AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:24 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:23 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:20 RATIONAL Buy Warburg Research
08:19 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:19 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:18 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:18 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:48 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen