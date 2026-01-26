Danone Aktie
|65,02EUR
|-1,14EUR
|-1,72%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller bestimmte Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen und zugleich versichert habe, dass seine Babynahrung sicher sei. Dies verdeutliche unter anderem, dass Aufsichtsbehörden in China inzwischen eine strengere Haltung mit Blick auf Grenzwerte für Toxine eingenommen hätten. Zudem mache dies die potenziell weltweite Dimension des Problems deutlich./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,50 €
|
Abst. Kursziel*:
39,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,42%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64,68
|-2,24%
Aktuelle Aktienanalysen
