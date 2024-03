HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Klöckner & Co nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 11,50 auf 7,80 Euro gesenkt. Der Stahlhändler habe sich zum Positiven gewandelt, schrieb der nun zuständige Experte Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz des negativen Effekts sinkender Stahlpreise rechnet er mit einem deutlichen Gewinnanstieg, der die verbesserte Aufstellung des Unternehmens widerspiegele. Die Aktie verdiene zwar einen deutlichen Abschlag zum Buchwert, doch die Bewertung sei aktuell einfach zu niedrig./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.