FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen von 8,80 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei zwar wegen stagnierender Mengen und rückläufiger Preise insbesondere in Europa herausfordernd gewesen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch blicke der Stahlhändler zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr. Positiv bewertete der Experte den ku?rzlich abgeschlossenen Verkauf der vier europäischen Landesgesellschaften. Dieser trage dazu bei, die Abhängigkeit von dem margenschwachen Distributionsgeschäft zu verringern und die Abhängigkeit von Europa insgesamt zu reduzieren./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 16:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 16:54 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.