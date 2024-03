LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Lanxess nach endgültigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Abbau der Lagerbestände im Agrarchemiegeschäft sei deutlicher als erwartet ausgefallen, was auch ein wichtiger Grund für den vergleichsweise schwachen Ausblick auf das laufende Quartal sei, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2024 sollten voraussichtlich fehlende Sondereffekte sowie Synergien und ein stärkerer Fokus auf die Profitabilität Rückenwind geben. Doch der operative Ergebnisausblick (Ebitda) des Konzerns deute lediglich auf einen moderaten Anstieg hin, während die Konsensschätzung ein Plus von 23 Prozent impliziere./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.