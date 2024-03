NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns bis 2025 um durchschnittlich 15 Prozent. Lanxess könne von einer Verbesserung der Nachfrage und niedrigeren Gaspreisen besonders deutlich profitieren, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Fremdkapitalanteil im Verhältnis zum Eigenkapital lege aber nahe, dass der Anlagehintergrund mit zu vielen finanziellen Risiken behaftet sei./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 10:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 10:40 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.