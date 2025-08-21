LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|484,15EUR
|-11,20EUR
|-2,26%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
550,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
485,75 €
|
Abst. Kursziel*:
13,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
484,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name::
Nikolaos Lafioniatis
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|11:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:35
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|484,15
|-2,26%
