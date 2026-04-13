LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
600,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
480,45 €
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Abst. Kursziel*:
24,88%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
468,15 €
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Abst. Kursziel aktuell:
28,16%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
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