LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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13.04.2026 18:36:33

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
480,45 € 		Abst. Kursziel*:
24,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
468,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,16%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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