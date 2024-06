NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Einstellung zweier Phase-III-Studien mit dem Hoffnungsträger Xevinapant auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns könnten am Dienstag Verluste im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erleiden, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund dafür könnte jedoch weniger dieser Rückschlag, sondern eher die schlechte Stimmung gegenüber der Aktie sein. Denn insbesondere angesichts des Scheiterns der jüngsten Studie zu dem MS-Mittel Evobrutinib stellten Investoren derzeit die Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten des Unternehmens infrage./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 14:37 / ET





