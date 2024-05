NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Mitte Mai anstehenden Zahlen dürften ein vergleichsweise schwaches erstes Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns belegen, was auch der Markt schon weitgehend erwarte, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus werde auf Aussagen zu einer Geschäftserholung liegen, deren Beginn Merck weiterhin zur Jahresmitte in Aussicht stellen dürfte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 23:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.