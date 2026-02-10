Kering Aktie
|289,50EUR
|29,30EUR
|11,26%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane sieht den Luxusgüterkonzern erst am Start einer mehrjährigen Erholung. Die Geschäftszahlen für 2025 sollten die Investoren daran erinnern, wohin nun die Reise gehe, schrieb der Experte in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Darauf deute die solide Verbesserung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel hin./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
289,65 €
|
Abst. Kursziel*:
3,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
289,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|289,50
|11,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|1&1 Neutral
|UBS AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:51
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital