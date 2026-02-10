TUI Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag
