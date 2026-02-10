TUI Aktie

8,87EUR -0,56EUR -5,90%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 09:53:08

TUI Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Hold
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9,38 € 		Abst. Kursziel*:
-12,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name::
James Wheatcroft 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten