TUI Aktie

8,87EUR -0,56EUR -5,90%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

10.02.2026 10:28:27

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "sehr schwachen Jahresauftakt für die Reisenachfrage". Daraufhin dürften die Erwartungen am Markt nun sinken, ein Übertreffen der Ziele für das Geschäftsjahr werde unwahrscheinlicher./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,38 € 		Abst. Kursziel*:
-1,92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,74%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

