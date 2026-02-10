TUI Aktie
|8,87EUR
|-0,56EUR
|-5,90%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "sehr schwachen Jahresauftakt für die Reisenachfrage". Daraufhin dürften die Erwartungen am Markt nun sinken, ein Übertreffen der Ziele für das Geschäftsjahr werde unwahrscheinlicher./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,74%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
